V zadnjih dneh več nezakonitih prestopov meje

Novo mesto/Koper, 4. marca - Policisti PU Novo mesto so med petkom in danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Brežiški policisti pa so v soboto zvečer na Bizeljskem ustavili osebni avtomobil, v katerem je avstrijski voznik prevažal šest državljanov Iraka, ki so pred tem peš nezakonito prestopili mejo.