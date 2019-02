V sindikatih zdravstvene nege ministrstvu za zdravje očitajo kršitev zakonodaje

Ljubljana, 28. februarja - V sindikatih, ki zastopajo zaposlene v zdravstveni negi, so razočarani, ker ministrstvo za zdravje ne bo sprejelo prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v roku, ki mu ga nalaga stavkovni sporazum. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, je ministrstvo zamudilo vse zakonsko določene roke in "gre torej za očitno kršitev zakonodaje".