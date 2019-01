Sindikat zdravstva z ministrstvom za delo dogovoril časovne okvire za rešitev vprašanj

Ljubljana, 8. januarja - Predstavniki sindikata zdravstva in socialnega varstva, ki so na današnjem sestanku s predstavniki ministrstva za delo obravnavali številna odprta vprašanja od standardov in normativov do bolničarjev, so se dogovorili za način in časovne okvire, v katerih bodo vprašanja rešena. Sestanek v sindikatu ocenjujejo kot korak naprej.