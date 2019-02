Sindikat medicinskih sester opozarja, da niso preobremenjeni le zdravniki

Ljubljana, 6. februarja - Ob napovedi ministra za zdravje Sama Fakina o višjem plačilu za zdravnike z več opredeljenimi bolniki v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije opozarjajo, da niso preobremenjeni le zdravniki. Kot so zapisali, ne morejo razumeti, da minister pri tem povsem ignorira medicinske sestre, ki so prav tako preobremenjene in izgorele.