Šolski in dva zdravstvena sindikata parafirali stavkovne sporazume

Ljubljana, 21. novembra - Šolski in dva zdravstvena sindikata so z vlado parafirali sporazume o razreševanju stavkovnih zahtev, s katerimi izboljšujejo položaj zaposlenih. Predvideni so namreč splošni dvigi plač za vse zaposlene, izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest in zvišanje nekaterih dodatkov. Pogajanja z drugimi skupinami sindikatov še niso povsem končana.