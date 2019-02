V zbornici zdravstvene nege kritično do napovedi o prenosu nalog na medicinske sestre

Ljubljana, 12. februarja - V zbornici zdravstvene in babiške nege so ogorčeni nad izjavo ministra za zdravje Sama Fakina, ki je med ukrepi na področju primarnega zdravstva napovedal, da bi lahko nekatere administrativne naloge prevzela diplomirana medicinska sestra. Opozorili so na pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege, ki v vse večjem številu odhajajo na delo v tujino.