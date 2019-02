Vlada razrešila šefa zaporov Podržaja, sindikati z mešanimi občutki

pripravilo uredništvo za notranjo politiko

Ljubljana, 14. februarja - Vlada je danes razrešila generalnega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja. Kot vršilec dolžnosti ga bo nadomestil direktor zapora na Dobu Bojan Majcen. Sindikati so se odzvali z mešanimi občutki, Podržaj pa je zapisal, da so "prevladali parcialni in osebni motivi", zato "je njegova razrešitev slabo sporočilo".