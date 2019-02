Katičeva: V zaporskem sistemu je treba ponovno vzpostaviti zaupanje in primerno ozračje

Ljubljana, 5. februarja - Na pravosodnem ministrstvu sta danes na pobudo ministrice Andreje Katič potekala sestanka z direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma Radeče in s predstavniki sindikatov. Po mnenju Katičeve je treba v zaporskem sistemu ponovno vzpostaviti zaupanje in primerno ozračje, v katerem bodo začeli uvajati rešitve za boljši sistem.