Podržaj: Moja razrešitev je slabo sporočilo

Ljubljana, 14. februarja - Jože Podržaj, ki ga je vlada danes razrešila z mesta generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, v odzivu ugotavlja, da so "prevladali parcialni in osebni motivi", zato "je njegova razrešitev slabo sporočilo". Kot dobro posledico dogajanja pa vidi odločitve o dodatnih kadrovskih kvotah in pripravo petletnih finančnih potreb.