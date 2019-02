Podržaj: Ne bom odstopil od svojih vrednot in prepričanj

Ljubljana, 1. februarja - Direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je danes poudaril, da se trudijo pridobiti nove zaposlene ter izboljšati njihove plače. A zahteve sindikata državnih organov so nerealne. Na sindikalni poziv k odstopu pa odgovarja: "Ne bom odstopil od svojih vrednot in prepričanj. Kakšen rezultat bo to prineslo, bomo pa videli."