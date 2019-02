Na odboru za pravosodje soglašali z ministrico o nakopičenih težavah v zaporih

Ljubljana, 6. februarja - Odbor DZ za pravosodje je danes opravil razpravo o stanju v slovenskem zaporskem sistemu. Člani odbora so pritrdili ugotovitvi ministrice Andreje Katič, da se je v tem sistemu nagrmadilo veliko problemov, ki izhajajo iz premalo kadra in ker se ni vlagalo v sistem. "Če danes začnemo z rešitvami, se bodo rezultati poznali čez nekaj let," je dejala.