Slovenski in hrvaški evroposlanci iz EPP želijo jasno opravičilo Tajanija

Strasbourg, 12. februarja - Slovenski in hrvaški evroposlanci iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP), največje skupine v Evropskem parlamentu, so v skupnem pismu od predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija zahtevali "jasno opravičilo in umik njegovih izjav", ki jih je podal na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb.