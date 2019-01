Dobršen del države bo pobelil sneg, v prometu svetujejo previdnost

Ljubljana, 18. januarja - Po napovedih vremenoslovcev naj bi danes zasnežilo dobršen del države. Sneženje, ki se je začelo v nekoliko višjih legah Gorenjske, naj bi do 4. ure zjutraj zajelo še Koroško in del Štajerske, do 7. ure pa bo verjetno snežilo tudi drugod z izjemo Primorske in Bele Krajine. Težave lahko v času jutranje prometne konice nastanejo zlasti v prometu.