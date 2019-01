Močan veter na Gorenjskem povzroča nevšečnosti

Žirovnica/Tržič, 3. januarja - Močan severni veter je ponoči v nekaterih krajih severne Slovenije povzročil kar nekaj nevšečnosti. Močni sunki vetra, ki so napovedani tudi še za danes dopoldan, so z nekaterih hiš pometali strešnike in podirali drevesa. Policisti pa opozarjajo, da močan veter ovira tudi promet.