Na nekaterih višje ležečih cestah že nekaj snega, drugod kopno in prevozno

Ljubljana, 13. decembra - V delih Slovenije rahlo sneži. Avtoceste in regionalne ceste so kopne ter prevozne. Sneg se prijema cest v višje ležečih predelih, kot so prelazi Jezersko, Ljubelj in Korensko sedlo. Vendar so te ceste z zimskimi pnevmatikami prevozne, so za STA potrdili na Prometno-informacijskem centru. Policisti voznike pozivajo, naj vožnjo prilagodijo vremenu.