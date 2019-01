Po enomesečni suši v prihodnjih dneh padavine, v večini države tudi sneg

Ljubljana, 16. januarja - Zimska suša v nižinah brez snežne odeje in padavin po navedbah Arsa traja že več kot mesec dni, prekinile jo bodo za četrtek napovedane padavine. Začele se bodo na zahodu in se krepile v noči na petek, ko bo dež v notranjosti začel prehajati v sneg. Po napovedih Arsa bo zapadlo od pet do 15 centimetrov snega, ponekod tudi 25.