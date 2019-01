Na zasneženem vozišču še bolj previdno kot sicer

Kranj, 8. januarja - Dele Gorenjske in osrednje Slovenije je zajelo rahlo sneženje, ki se ponekod že oprijema cestišč. Policisti voznike zato opozarjajo na uporabo zimske opreme in vožnjo, prilagojeno razmeram. Zaradi nizkih temperatur so ceste spolzke, lahko tudi poledenele. Pred vožnjo pa je zasneženo vozilo treba očistiti in počakati, da se orošena stekla posušijo.