V slovenjgraški bolnišnici dodatno omejili obiske

Slovenj Gradec, 17. decembra - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer so zaradi povečanega števila črevesnih okužb obiske delno omejili že novembra, so od danes obiske še dodatno omejili, saj se število bolnikov s črevesnimi okužbami povečuje tako med otroki kot tudi med odraslimi, so sporočili iz bolnišnice.