Mariborski in koprski policisti za čim manj pokanja med prazniki

Maribor/Koper, 19. decembra - Mariborski in koprski policisti so že začeli aktivnosti za čim manj škodljivo uporabo pirotehničnih sredstev v prihajajočem prazničnem obdobju. Kot so izpostavili na današnjih novinarskih konferencah, želijo, da si praznikov ne bi uničili zaradi neprevidne in neuvidevne uporabe pirotehnike.