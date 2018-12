Slovenija še naprej poziva Hrvaško k uveljavitvi arbitraže

Ljubljana, 21. decembra - Slovenija je Hrvaško nedavno vnovič pozvala k ustanovitvi skupnih organov za izvršitev arbitražne razsodbe o meji, so danes sporočili z urada vlade za komuniciranje. Poudarili so, da bo Slovenija še naprej vztrajno pozivala Hrvaško k dialogu. Ob letu implementacije razsodbe pa je slovenska vlada objavila tudi podatke, koliko je to doslej stalo.