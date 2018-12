DZ o zakonu o interventnem odvozu odpadne embalaže

Ljubljana, 18. decembra - Pred poslanci, ki bodo nadaljevali z redno sejo DZ, bo danes med drugim predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Ta predvideva, da bo za odpadno embalažo in nagrobne sveče, ki so se nakopičili v zbirnih centrih ter ogrožajo zdravje ljudi in okolje, poskrbela država.