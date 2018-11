Vlada sprejela predlog zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže

Ljubljana, 29. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Minister za okolje in prostor Jure Leben verjame, da je zastavljena pot interventnega odvoza prava, čeprav pričakuje, da se bo del kapitala rešitvam uprl in bodo "kakšne stvari šle tudi na sodišče".