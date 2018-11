Zakon o interventnem odvozu odpadne embalaže pripravljen za vladno obravnavo

Ljubljana, 21. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je med gradiva za obravnavo na seji vlade umestilo končni predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Predlog vključuje določitev najvišjega stroška odvoza, in sicer je ta pri odpadni embalaži 120 evrov na tono, pri svečah pa 200 evrov na tono.