Predlog zakona o interventnem odvozu embalaže gladko prek odbora DZ

Ljubljana, 10. decembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes brez glasu proti potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Zakon naj bi rešil akutne težave z nakopičeno odpadno embalažo in svečami, da se zadeva ne bi ponovila, pa je resorni minister napovedal spremembo sistema.