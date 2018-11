Ministrstvo v javno obravnavo znova poslalo zakon o interventnem odvozu odpadne embalaže

Ljubljana, 2. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je ta teden na spletu objavilo novo gradivo predloga zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Znova je odprlo javno obravnavo; tokrat deležnike k oddaji pripomb in predlogov vabi do četrtka, 15. novembra.