Ženske v prazničnih dneh odgovornejše voznice

Ljubljana, 15. decembra - V Zavodu Varna pot so v petek obiskali praznično Ljubljano ter med obiskovalci stojnic in lokalov ugotavljali, kako odgovorni vozniki smo Slovenci. V tokratni akciji Čista nula, čista vest so se ženske izkazale za nekoliko bolj odgovorne voznice, saj jih je skoraj 96 odstotkov napihalo pod dovoljeno mejo, pri moških je ta delež okoli 88 odstotkov.