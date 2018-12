Vlada sprejela poročilo o izvajanju resolucije o programu varnosti cestnega prometa za leto 2017

Ljubljana, 6. decembra - Vlada je sprejela poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017. Za doseganje cilja ne več kot 70 mrtvih na leto bo do leta 2022 treba zmanjšati število umrlih za šest do sedem na leto. Med načini za doseganje večje prometne varnosti so med drugim izpostavili okrepitev nadzora prometa.