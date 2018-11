Vizija nič za nič smrtnih žrtev na slovenskih cestah

Ljubljana, 14. novembra - Slovenske ceste so v celotnem minulem letu terjale 104 smrtnih žrtev, letos pa je na cestah doslej umrlo 88 ljudi. Zavod varna pot opozarja, da je to število previsoko, zato si s projektom Vizija nič prizadeva za nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah v Sloveniji.