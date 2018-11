Največji delež opitih na območju PU Ljubljana, najnižji na območju PU Kranj

Ljubljana, 15. novembra - Od 11.100 alkotestov, ki so jih policisti opravili v okviru nacionalne preventivne akcije med 5. in 11. novembrom, jih je bilo pozitivnih 292. Največji delež opitih voznikov so zabeležili na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana, kjer je bilo pozitivnih 75 od 1898 alkotestov, najnižji delež pa na območju PU Kranj.