Tudi v prazničnem času nikar vinjeni za volan

Ljubljana, 14. decembra - Praznični čas spremljajo številni sejmi, zabave in zaključki. V Zavodu Varna pot voznike opozarjajo, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj. V centru Ljubljane bodo danes med 18. in 22. uro preverjali alkoholiziranost in pozivali alkoholizirane voznike, naj si poiščejo drugo obliko prevoza. Nagradili pa bodo "0,0 voznike", so zapisali v sporočilu.