Finance: 'Mutni posli' na Karavankah (11. 12.)

Ljubljana, 10. decembra - Odločitev Državne revizijske komisije, da razveljavi razpis za gradnjo druge cevi Karavank, žal bolj daje videz sivine in "mutnosti". To so državnim revizorjem sporočili tudi nadzorniki Darsa, ki so postopke javnega naročanja v revizijskem delu označili za iskanje formalnih pomanjkljivosti izbrane ponudbe, piše Jurij Šimac v Financah.