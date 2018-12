Primorske novice: Dolžnost pomagati (11. 12.)

Koper, 10. decembra - Slovenija je razvita država. To ne pomeni, da so državljani, ki zahtevajo višje plače, drugi tir, cenejša stanovanja, odpravo korupcije, nergači. Pričakovati več in bolje je gonilna sila razvoja, opozarjati na nepoštenosti in zahtevati spremembe tam, kjer politika pozablja na človeka, je naloga državljana, piše Jana Krebelj v Primorskih novicah.