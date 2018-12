Delo: Najprej presenečenje, potem podpora (11. 12.)

Ljubljana, 10. decembra - Popularnost premiera Marjana Šarca, vlade, celo njegove stranke se nadaljuje in povečuje. Mediana je namerila najvišjo oceno vlade do zdaj. Komentarji so bili logični: vzpon je mogoče videti v luči dejstva, da so bila pričakovanja javnosti ob nastanku vlade relativno nizka, piše Janez Markeš v Delu.