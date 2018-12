Dnevnik: Cankarjevo leto. "Poznati mu ni, da se je kaj poboljšal." (11. 12.)

Ljubljana, 10. decembra - Z osrednjo državno proslavo Cankarjevega leta se je sinoči izteklo praznovanje stote obletnice pisateljeve smrti, ob kateri so o njem skušali profesionalci in ljubitelji nekaj zapisati, reči in narisati. S takimi obletnicami je križ v tem, da ni dobrega recepta ne za "pravo" praznovanje ne za ignoriranje, piše Tanja Lesničar - Pučko v Dnevniku.