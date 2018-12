Delo: Le brati ga je treba (11. 12.)

Ljubljana, 10. decembra - Z velikimi duhovi se zgodi, da po svoji smrti postanejo žrtve lastne veličine in stvaritev. Brezobzirno si jih prilastimo, jih olastninimo za to ali ono estetsko, moralno, ideološko ali politično rabo, o njih pokroviteljsko razsojamo ali jih po šolsko steriliziramo in nekritično častimo. S Cankarjem ni nič drugače, piše Ženja Leiler v Delu.