Slovenjgraško sodišče predvidoma kmalu o predaji osumljenih tatvine bankomata Avstriji

Slovenj Gradec, 6. decembra - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je za enega osumljenega tatvine bankomata v Pliberku odredilo enomesečni pripor, zoper preostale štiri pa sodno pridržanje. Za vse osumljene je Avstrija podala evropski nalog za prijetje in predajo. Naroki o predaji in priporu za preostale štiri bodo predvidoma danes in v petek, so za STA pojasnili na sodišču.