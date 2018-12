Policisti prijeli vse osumljene za tatvino bankomata v Pliberku

Celje/Maribor, 4. decembra - Policisti so na območju mariborske policijske uprave popoldan prijeli še preostale tri državljane Moldavije, ki so osumljeni sodelovanja pri tatvini bankomata v avstrijskem Pliberku. Prvega od osumljenih so prijeli že v ponedeljek, drugega pa danes zjutraj, so sporočili s Policijske uprave Celje.