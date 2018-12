Policisti prijeli osumljenca kraje bankomata z eksplozivom v Pliberku

Mežica/Pliberk, 3. decembra - Policisti so v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi v jutranjih urah prijeli državljana Moldavije, ki je osumljen tatvine bankomata z uporabo eksploziva, so sporočili s Policijske uprave Celje. Osumljenec je na pridržanju v Sloveniji, identificirali pa so še tri osumljence, za katerimi je razpisano iskanje. Iskali jih bodo tudi ponoči.