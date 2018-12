Policisti prijeli še enega od osumljenih za tatvino bankomata

Celje/Ravne na Koroškem, 4. decembra - Policisti so danes zjutraj na območju Črne na Koroškem, v Mušeniku, prijeli 37-letnega državljana Moldavije, ki je eden od osumljenih za tatvino bankomata v avstrijskem Pliberku. Prvega od osumljenih, prav tako državljana Moldavije, so policisti prijeli v ponedeljek zjutraj, na begu pa so še trije, so sporočili s PU Celje.