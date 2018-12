Na območju Mežice iščejo storilce, ki naj bi v Pliberku s pomočjo eksploziva ukradli bankomat

Mežica/Pliberk, 3. decembra - Avstrijske varnostne službe so nekaj po tretji uri zjutraj obvestile slovensko policijo, da so v Pliberku obravnavali tatvino bankomata z uporabo eksploziva. Neznanim storilcem so sledili na območje Slovenije, tako da trenutno na širšem območju Mežice potekajo aktivnosti za izsleditev domnevno petih storilcev, ki so po navedbah policije tujci.

Skupne aktivnosti na širšem območju Mežice izvajajo policisti policijske postaje Ravne na Koroškem v sodelovanju s pripadniki specialne enote policije, posebne policijske enote Policijske uprave (PU) Celje in vodniki službenih psov, so sporočili s PU Celje. Območje tudi preletava helikopter.

Policija občane poziva, naj bodo previdni in pozorni na neznane osebe ter naj v primeru, da jih opazijo, takoj pokličejo na telefonsko številko 113. Hkrati jih naproša, da se izogibajo kraju iskanja, zato da lahko policisti neovirano opravljajo svoje aktivnosti. Iskanje trenutno poteka na območjih Podkraj pri Mežici, Smrečnikovo, Mrvovo in Štalekarca, so dodatno sporočili s PU Celje.

Po poročanju spletnega Večera gre za bankomat Raiffeisen Bank v središču Pliberka. Kraj dogodka je zavarovan, na delu so preiskovalci, ki pregledujejo posnetke nadzornih kamer. Neznani storilci naj bi mejo s Slovenijo prečkali na mejnem prehodu Reht pri Mežici.

Večer navaja še, da je poostren nadzor tudi na mejnem prehodu Holmec in v Pliberku, kjer je povečano število policijskih patrulj, in da po poročanju Orf Kaernten za zdaj še ni znano, koliko denarja so storilci odnesli.