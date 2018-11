Na podlagi spremenjene uredbe doslej 18 pogodb za odvoz odpadne embalaže

Ljubljana, 27. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je do danes prejelo 18 pogodb za odvoz in obdelavo odpadne embalaže v skladu s spremenjeno uredbo. Ob tem so na ministrstvu zatrdili, da najvišja določena cena za odvoz, 120 evrov z davkom na dodano vrednost na tono, ni postavljena prenizko.