Na seji vlade zakon o interventnem odvozu odpadne embalaže

Ljubljana, 29. novembra - Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Z njim želi ministrstvo za okolje in prostor z Juretom Lebnom na čelu rešiti problematiko nakopičene odpadne embalaže in sveč.