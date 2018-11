V četrtek začetek odvoza odpadne embalaže iz Snaginega začasnega skladišča

Ljubljana, 28. novembra - Podjetje Snaga, okoljsko ministrstvo in podjetje Kostak so podpisali pogodbo o odvozu odpadne embalaže iz Snaginega začasnega skladišča na Barju. Tam je nakopičene skoraj četrtina odpadne embalaže, ki se kopiči po državi zaradi spora o tem, kdo in koliko te embalaže bi moral prevzeti.