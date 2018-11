Slovenija za pravno pomoč ribičem namenila že več kot 34.000 evrov

Piran/Ljubljana, 6. novembra - Slovenija je za pravno pomoč ribičem, ki so se znašli v postopkih pred hrvaškimi organi zaradi spoštovanja arbitražne odločbe o meji v Piranskem zalivu, namenila že več kot 34.000 evrov, je danes za STA sporočilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupno pa so doslej zabeležili 184 postopkov proti slovenskim ribičem.