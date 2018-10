Židan in Česnik na obisku pri porabskih Slovencih

Ljubljana, 26. oktobra - Predsednik državnega zbora Dejan Židan in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik sta bila danes na obisku pri porabskih Slovencih. Židan se je v Šarvarju na Madžarskem udeležil spominske slovesnosti žrtvam druge svetovne vojne in se v Gornjem Seniku srečal tudi s predstavniki porabskih Slovencev.