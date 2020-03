Recesijo zaradi koronavirusa je po mnenju SD mogoče preprečiti

Ljubljana, 23. marca - Po mnenju sodelujočih na današnjem prvem spletnem pogovoru o predlogih za reševanje socialnih in ekonomskih posledic krize zaradi epidemije koronavirusa, ki so ga pripravili Socialni demokrati, je s pametnim ukrepanjem mogoče pomagati ljudem. Prav tako je mogoče preprečiti recesijo, so prepričani.