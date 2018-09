V Bohinju po uspehu poletnega prometnega režima v širitev ukrepov

Bohinj, 20. septembra - Letošnji novi poletni prometni režim v Bohinju je bil glede na rezultate dobro sprejet. Od 23. junija do 16. septembra se je brezplačnih prevozov poslužilo več kot 33.000 potnikov. Kot so predstavniki bohinjske občine povedali na današnji novinarski konferenci, nameravajo na podlagi pobud in izkušenj ukrepe v prihodnjem poletju še razširiti.