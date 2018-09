Po uspešnem poletju jesen v Bohinj prinaša mir in pohodništvo

Bohinj, 13. septembra - Po uspešni poletni turistični sezoni se v Bohinju s tradicionalnim Kravjim balom začenja jesen, ki zaradi manjše gneče in več miru ponuja boljša doživetja. Jesensko dogajanje bo posvečeno predvsem ribištvu in pohodništvu, ki ga letos zaznamujeta tudi nova pohodniška pot Julijskih Alp in pot prvopristopnikov na Triglav.