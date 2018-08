Gorenjska turistična središča tudi to poletje polno zasedena

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 22. avgusta - Slabše julijsko vreme je vplivalo na to, da so gorenjska turistična središča letošnje poletje naštela manj dnevnih obiskovalcev, prenočitvene zmogljivosti pa so tudi to poletje praktično polno zasedene in število nočitev je podobno kot lani, saj velika rast ni več mogoča. Precejšen porast se je pokazal v prvi polovici leta.