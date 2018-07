V Bohinju zadovoljni z rezultati nove prometne ureditve

Bohinj, 13. julija - Nov prometni in parkirni režim v Bohinju se je v prvih nekaj tednih že pokazal za učinkovitega. Kljub slabemu vremenu, ki v Bohinj privablja manj obiskovalcev, je od 23. junija do 8. julija brezplačni prevoz z bolj oddaljenih parkirišč do Bohinjskega jezera in na planino Blato oziroma nazaj uporabilo 1813 potnikov.